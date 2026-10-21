Dalaman Havalimanı’na 500 yataklı otel

MUĞLA Dalaman Havalimanı'nda yapılması planlanan 200 oda ve 500 yatak kapasiteli otel projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verildi. 263 milyon 676 bin TL yatırım bedeline sahip otelin 2028 yılında hizmete açılması hedefleniyor. Dalaman Havalimanı, başta Marmaris, Fethiye, Göcek ve Dalaman olmak üzere Muğla'nın önemli turizm merkezlerine ulaşımda kritik bir rol üstleniyor. Terminal binası içerisinde yapılacak otelin, tatil bölgelerine ulaşmadan önce dinlenmek isteyen veya dönüş uçuşunu bekleyen yolcular için alternatif bir konaklama seçeneği oluşturması amaçlanıyor. Yeni tesisin, özellikle uçuş saatleri nedeniyle havalimanı yakınında gecelemek zorunda kalan yolcular açısından ulaşım ve konaklama planlamasını kolaylaştırması bekleniyor.