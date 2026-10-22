Bodrum’a 9.5 ayda 993 bin yabancı turist geldi

MUĞLA 'NIN Bodrum ilçesine 1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasında hava yolu ve kruvaziyer gemileriyle 993 bin 144 yabancı turist geldi. Ekim ayında hizmet vermeyi sürdüren otellerde doluluk oranı yüzde 60-65 bandında seyrederken, gecelik konaklama fiyatları yaklaşık 4 bin TL'den başlıyor. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, yabancı uçuşların 5 Kasım'a kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

15 Eylül-30 Ekim arasındaki dönemi 'sarı yaz' olarak adlandırdıklarını belirten Dengiz, " Kış sezonu bizim için bitmedi; buradaki kış sezonu boyunca da yurt dışından aktarma yoluyla yabancı turistler gelecektir" dedi. 'Sarı yaz' döneminde iç pazardaki hareketliliğin sürdüğünü belirten Dengiz, Bodrum Maratonu, Bodrum Cup ve Boat Show gibi etkinliklerin turizme katkı sağladığını dile getirdi.