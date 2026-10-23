Bodrum’da turistler denize girdi

SICAK havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girip güneşlendi. Hava sıcaklığının 32 dereceye yükseldiği ilçede turistler Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerine akın ederek denizin keyfini çıkardı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, turizm sezonunun devam ettiğini belirterek, "Sarı yaz Bodrum'a yakıştı" dedi. Dengiz, turizm sezonunun henüz kapanmadığını, özellikle dış hatlardaki hareketliliğin son üç haftada da devam ettiğini belirtti. 15 Eylül ile 30 Ekim arasındaki dönemin oldukça olumlu geçtiğini aktaran Dengiz, iç hatlardaki yoğunluğun devam etmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi. İç hat uçuşlarındaki yoğunluğun Bodrum'da ciddi oranda artış sağladığına dikkat çekti.