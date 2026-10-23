Singapurlu milyarder çift Marmaris’te

Önceki akşam Marmaris'in Söğüt köyünde, dünyanın tanınmış iş insanlarının uğrak noktalarından biri olan bir restoranda iki önemli konuk vardı. Bunlardan biri, lüks otelcilik sektörünün en etkili kadınlarından Christina Ong, diğeri ise eşi Ong Beng Seng'di. İsimleri Türkiye'de çok fazla tanınmıyor olabilir. Ancak Singapur'da bu iki isim, yalnızca büyük bir serveti değil, ülkenin son yarım yüzyıldaki ekonomik dönüşümünü de temsil ediyor. Özel jetleriyle Türkiye'ye gelen milyarder çift, Marmaris'te Söğüt köyünde yemek yedikten sonra kendilerini bekleyen süper yatlarıyla Göcek'e hareket etti.

2,1 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Forbes'un 2026 yılı Singapur'un en zenginleri listesine göre Ong Beng Seng ve Christina Ong çiftinin toplam serveti 2,1 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Çiftin iş dünyasındaki faaliyetleri, petrol ticaretinden dünyanın en pahalı otellerine, lüks moda mağazalarından Formula 1 organizasyonlarına kadar uzanıyor. Ailenin servetinin temelinde Christina Ong'un babası Peter Fu Yun Siak bulunuyor. Singapur'un önemli ticaret gruplarından Kuo International'ın kurucusu olan Peter Fu, kereste ve balmumu ticaretinden petrol sektörüne uzanan geniş bir iş ağı oluşturdu. Christina Ong, iş dünyasına babasının yanında adım attı. Henüz 24 yaşındayken, 1972'de Singapur'da Club 21 adlı lüks bir moda butiği açtı. Zamanla bu girişim, uluslararası bir moda perakendeciliği grubuna dönüştü. Bugün COMO Group'un faaliyetleri arasında yüzlerce mağaza, lüks moda markaları, oteller, restoranlar ve sağlıklı yaşam işletmeleri bulunuyor.

OTEL İMPARATORLUĞU KURDU

Christina Ong'un en önemli girişimlerinden biri COMO Hotels and Resorts. Maldivler'den Bhutan'a, Londra'dan Bali'ye uzanan otel markası, kişiye özel hizmet anlayışı ve sağlıklı yaşam konseptiyle tanınıyor. COMO Shambhala ise grubun spa ve sağlıklı yaşam alanındaki markası. Christina Ong'un iş dünyasındaki etkisi moda ve otelcilikle sınırlı değil. İngiliz lüks deri ürünleri markası Mulberry de ailenin yatırım portföyünde önemli bir yere sahip. Malezya doğumlu Ong Beng Seng'in iş hayatındaki öyküsü ise farklı bir çizgide ilerledi. Çocuk yaşta ailesiyle Singapur'a taşınan Ong, kariyerine denizcilik sigortacılığı alanında başladı. 1975 yılında kayınpederinin kurduğu Kuo International'a katıldı. Daha sonra Hotel Properties Limited'in (HPL) kuruluşunda rol aldı. 1980'lerin başında temelleri atılan şirket, zaman içinde dünyanın çeşitli ülkelerinde lüks otel ve gayrimenkul yatırımları gerçekleştirdi. HPL'nin portföyünde Four Seasons, Marriott, Inter- Continental ve Hard Rock gibi uluslararası markalar altında işletilen oteller bulunuyor. Şirketin Aralık 2025 tarihli yatırımcı dokümanına göre HPL'nin 17 ülkede 41 otelde ortaklığı bulunuyordu. Ong Beng Seng'in şirket üzerindeki doğrudan ve dolaylı payı ise yüzde 56,5 olarak gösteriliyordu.

FORMULA 1'İ SİNGAPUR'A GETİRDİ

Ong Beng Seng'in uluslararası alandaki en dikkat çekici başarılarından biri Formula 1 oldu. Singapur Grand Prix'sinin hayata geçirilmesinde başrol oynadı. İlk kez 2008'de düzenlenen Singapur Grand Prix'si, Formula 1 tarihinin ilk gece yarışı olarak spor tarihine geçti. Yarış, Singapur'un uluslararası tanıtımında da önemli rol oynadı. Ong, Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone ile yürüttüğü görüşmeler sayesinde Singapur'u dünya motor sporları takviminin önemli merkezlerinden biri hâline getirdi. Ancak yıllar sonra Formula 1 bağlantısı, Ong Beng Seng'i Singapur'un en büyük siyasi skandallarından birinin de merkezine taşıdı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Singapur'da 2023 yılında başlayan soruşturma, ülkenin siyasi hayatında büyük yankı uyandırdı. Eski Ulaştırma Bakanı Subramaniam Iswaran, uçak biletleri, özel jet uçuşları, otel konaklamaları ve Formula 1 başta olmak üzere çeşitli etkinliklere ait biletler gibi değerli hediyeler kabul etmesi nedeniyle yargılandı. Iswaran, 2024 yılında suçunu kabul etti ve 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ong Beng Seng de aynı dosya kapsamında yargılandı. 4 Ağustos 2025'te eski bakanın adaletin işleyişini engellemesine yardım etme suçunu kabul etti. İlerleyen kemik iliği kanseri ve sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle mahkeme, Ong'a insani gerekçelerle hapis cezası yerine 30 bin Singapur doları para cezası verdi. Böylece Singapur'un en güçlü iş insanlarından biri, yıllarca ülkeye uluslararası prestij kazandıran Formula 1 organizasyonuyla bağlantılı bir davada mahkûm edildi. Yaşanan yolsuzluk ve rüşvet skandalına rağmen Singapur Grand Prix'si, Marina Bay Sokak Pisti'nde düzenlenmeye devam ediyor.

MARMARİS'E YATIRIM İHTİMALİ

DÜNYANIN en lüks otellerine yatırım yapan ve uluslararası moda sektöründe güçlü bir konuma sahip olan çift, bu kez Marmaris kıyılarını tercih etti. Önce Marmaris'in sakinliğiyle tanınan Söğüt köyünde bir akşam geçiren çift, ardından Göcek'e hareket etti. Böylece Türkiye, dünyanın en zengin ailelerinden birinin gezi rotasında dikkat çeken duraklardan biri oldu. Ege kıyılarını yatlarıyla gezen dünyaca ünlü sanatçılar ve milyarder iş insanlarının arasına Singapurlu çift de katıldı. Christina Ong'un dünyanın çeşitli ülkelerindeki otelleriyle lüks turizm sektöründe önemli bir konuma sahip olması, çiftin Marmaris ziyaretinin olası yatırım bağlantılarına ilişkin soruları da beraberinde getirdi. Ancak ziyaretin turistik amaç dışında bir yatırım arayışı içerip içermediğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.