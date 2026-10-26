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Haberler Muğla SON DAKİKA: Bodrum'da sağanak! Yollar göle döndü

SON DAKİKA: Bodrum'da sağanak! Yollar göle döndü

Ege Bölgesi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak etkili oldu. Bazı yollar göle dönerken, Koyunbaba Mahallesi'nde iş yerlerini su bastı.

DHA

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA: Bodrum’da sağanak! Yollar göle döndü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin, Muğla ve çevresi için yaptığı uyarının ardından Bodrum'da, sağanak etkili oldu.

SON DAKİKA: Bodrum’da sağanak! Yollar göle döndü

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Koyunbaba Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Koyunbaba-Gümüşlük yolu da bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri gönderildi.

SON DAKİKA: Bodrum’da sağanak! Yollar göle döndü

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Tahliye çalışmasının ardından su ile dolan yol yeniden açıldı. Ekipler ayrıca dere yatakları ile tıkanan mazgallarda temizlik ve su tahliye çalışması yürüttü. Öte yandan Koyunbaba Mahallesi'nde bir istinat duvarı çöktü, park halindeki motosiklet zarar gördü.

SON DAKİKA: Bodrum’da sağanak! Yollar göle döndü

Yetkililer, bölgede sağanağın gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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