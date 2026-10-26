İzmir'de 24 ilçeye turuncu alarm! Saat verildi! İZMİR HAVA DURUMU 26 EKİM PAZARTESİ | Sağanak ve gök gürültüsü hangi illeri vuracak?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir gün ortasından itibaren zorlu bir hava muhalefetiyle karşı karşıya kalacak. Gece yarısına kadar etkisini sürdürecek olan gök gürültülü sağanak yağışlar öncesinde yetkililerden peş peşe uyarılar geldi. İşte 26 Ekim İzmir hava durumu raporu ve risk altındaki tüm noktalar...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50 - 70 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.