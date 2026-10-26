EMEKLİ OLAN BAVULUNU TOPLAYIP ORAYA KOŞUYOR! İzmir’de yaşanacak en huzurlu 5 ilçe belli oldu!

3. FOÇA (ESKİ FOÇA)

Kuzey Ege'de tarihi dokusunu, taş evlerini ve nostaljik balıkçı kasabası ruhunu koruyabilmiş ender yerlerden biridir.

Öne Çıkan Özellikleri: Küçük limanı, sahil boyu yürüyüş yolları, taze balık restoranları ve berrak denizi.



Neden Seviliyor?

Yeni Foça'ya kıyasla Eski Foça'nın daha korunaklı, düz ve dingin yapısı; Karşıyaka ve Çiğli gibi kuzey merkez ilçelerine ulaşımın rahatlığı.

4. KARŞIYAKA (BOSTANLI & MAVİŞEHİR AKSI)

"Ben sahil kasabasına değil, her olanağın el altında olduğu düz ayak bir şehir düzenine alışkınım" diyen kentli emeklilerin ilk tercihidir.

Öne Çıkan Özellikleri: Kilometrelerce uzanan kesintisiz sahil kordonu, yürüyüş ve bisiklet yolları, tramvay hattı ve vapur iskelesi.



Neden Seviliyor?

Yokuşsuz/düz mimarisi, zengin kültürel-sanatsal etkinlikleri, yürüyüş mesafesindeki hastaneler ve kültür parklarıyla tam bir konfor bölgesi olması.