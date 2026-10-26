EMEKLİ OLAN BAVULUNU TOPLAYIP ORAYA KOŞUYOR! İzmir’de yaşanacak en huzurlu 5 ilçe belli oldu!

Hem kentin stresinden uzakta hem de her imkanın elinin altında olduğu o adresler netleşti! Listede yer alan bazı ilçeler doğal güzellikleriyle öne çıkarken, bazıları ise bütçe dostu yaşamıyla dikkat çekiyor. Peki, emeklilerin ilk tercihi olan o 5 yer neresi
1.SEFERİHİSAR (SIĞACIK & AKARCA)
Türkiye'nin ilk Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip Seferihisar, "yavaş ve huzurlu yaşam" felsefesiyle emeklilerin açık ara favorisidir.
Öne Çıkan Özellikleri: Mandalina bahçeleri, kale içiyle ünlü Sığacık Üretici Pazarı ve düz ayak sahil şeridine sahip Akarca bölgesi.
Neden Seviliyor?
Yaz-kış yaşayan yerleşik emekli nüfusunun yüksek olması, karmaşadan uzak yapısı ve yerel doğal ürünlere kolay erişim.
2. URLA
Hem doğa ve sakinlik arayan hem de kent merkezinden tamamen kopmak istemeyen emeklilerin vazgeçilmez adresi.
Öne Çıkan Özellikleri: Çeşmealtı sahil şeridi, enginar ve bağ yolu tarlaları, zeytinlikler ve zengin gastronomi kültürü.
Neden Seviliyor? İzmir merkeze (ve Adnan Menderes Havalimanı'na) oldukça yakın olması ve bünyesinde tam teşekküllü devlet hastanesi bulundurması sayesinde sağlık hizmetlerine erişimin son derece kolay olması.
3. FOÇA (ESKİ FOÇA)
Kuzey Ege'de tarihi dokusunu, taş evlerini ve nostaljik balıkçı kasabası ruhunu koruyabilmiş ender yerlerden biridir.
Öne Çıkan Özellikleri: Küçük limanı, sahil boyu yürüyüş yolları, taze balık restoranları ve berrak denizi.
Neden Seviliyor?
Yeni Foça'ya kıyasla Eski Foça'nın daha korunaklı, düz ve dingin yapısı; Karşıyaka ve Çiğli gibi kuzey merkez ilçelerine ulaşımın rahatlığı.
4. KARŞIYAKA (BOSTANLI & MAVİŞEHİR AKSI)
"Ben sahil kasabasına değil, her olanağın el altında olduğu düz ayak bir şehir düzenine alışkınım" diyen kentli emeklilerin ilk tercihidir.
Öne Çıkan Özellikleri: Kilometrelerce uzanan kesintisiz sahil kordonu, yürüyüş ve bisiklet yolları, tramvay hattı ve vapur iskelesi.
Neden Seviliyor?
Yokuşsuz/düz mimarisi, zengin kültürel-sanatsal etkinlikleri, yürüyüş mesafesindeki hastaneler ve kültür parklarıyla tam bir konfor bölgesi olması.
5. DİKİLİ (ÇANDARLI) / MENDERES (ÖZDERE - GÜMÜLDÜR)
Bütçe dostu konut arayan veya yazlığını kışın da kapatmayıp daimi ikamete dönüştüren emeklilerin öne çıkan iki seçeneğidir.
Öne Çıkan Özellikleri: Dikili tarafında Çandarlı'nın sakinliği; Menderes tarafında ise Özdere ve Gümüldür'ün uzun, sığ plajları.
Neden Seviliyor?
Urla veya Çeşme'ye kıyasla emlak ve yaşam maliyetlerinin daha makul olması, deniz seviyesinde mütevazı bir müstakil/bahçeli yaşam imkanı sunması.