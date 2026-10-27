Bodrum'daki 16 yıllık davada son dakika! Aslı Baş davasında ara karar çıktı

TANIK ARANIYOR

Duruşmada söz alan Volkan Bayer, yargılamanın bir an önce sona ermesini talep ederken, Ahmet Bayer, sağlık sorunları bulunduğunu belirtip, "Ocak ayında tekrar ameliyat olacağım. Sağlık olarak kendimi zorluyorum. Beni duruşmalardan muaf tutabilir misiniz?" dedi. Mahkeme heyeti, Bayer'in talebini kabul etti. Ancak dinlenmesi gereken bir tanığın bulunduğu, tanığın adresinin henüz tespit edilemediği, dinlenmesi halinde ilgili duruşmada hazır bulunmasına karar verdi.