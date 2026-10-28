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Haberler Muğla Muğla'yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü, arabalar mahsur kaldı

Muğla'yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü, arabalar mahsur kaldı

Son dakika: Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede yağışın etkisini sürdürdüğü bildirildi.

DHA

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Son dakika: Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Muğla ve çevresi için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkisini göstermeye başladı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Özellikle konacık Mahallesi'nde Bodrum ve Turgutreis yönünde yoğun su birikintileri oluşması nedeniyle araç sürücüleri yolda ilerlemekte zorluk çekti bölgede zaman zaman trafik kapanma noktasına geldi bölgede üç tane araç yolda mahsur kaldı.

SAĞANAK ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Gök gürültülü sağanak yağmur bölgesel olarak aralıklarla etkisini sürdürürken bir çok noktada su birikintileri meydana geldi.

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