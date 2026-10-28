Muğla'yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü, arabalar mahsur kaldı

Son dakika: Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Muğla ve çevresi için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkisini göstermeye başladı.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Özellikle konacık Mahallesi'nde Bodrum ve Turgutreis yönünde yoğun su birikintileri oluşması nedeniyle araç sürücüleri yolda ilerlemekte zorluk çekti bölgede zaman zaman trafik kapanma noktasına geldi bölgede üç tane araç yolda mahsur kaldı.
SAĞANAK ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Gök gürültülü sağanak yağmur bölgesel olarak aralıklarla etkisini sürdürürken bir çok noktada su birikintileri meydana geldi.