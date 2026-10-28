İzmir’de 158 yıllık eğitim çınarı! Atatürk’ü 3 kez ağırladı!

İzmir'de 1868 yılında fabrikaların teknik eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla ıslahhane (temel eğitimle meslek kazandırmak amaçlı kurum) olarak kurulan okulda, ilk yıllarda kunduracılık, marangozluk, çorapçılık ve fanilacılık gibi beceri eğitimlerinin yanı sıra imla, hesap ve dini eğitimler verildi. 1881 yılında İzmir Mekteb-i Sanayi adını alan okulda, bu dönemde Müslüman ve gayrimüslim öğrenciler aynı çatı altında eğitim görmeye başladı. İZMİR FUARININ TEMELİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI İkinci Meşrutiyet döneminde Osmanlı Sanayi Mektebi adını alan, Cumhuriyet'in ilanından sonra ise İzmir Sanatlar Mektebi adıyla eğitim hayatına devam eden okul, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ü üç kez ağırladı.





Öğrencilerle fotoğraf çektiren Atatürk, okulun şeref defterine yazdığı "Türkiye Cumhuriyeti, sanat mekteplerinin tam inkişafına çok muhtaçtır" ve "Bu defaki ziyaretimden daha çok memnun oldum. Her sene biraz daha terakki var. Daha çok lazım." sözleriyle, mesleki eğitime verdiği önemi yansıttı.



Bugün "İzmir Enternasyonal Fuarı" adıyla her yıl düzenlenen fuarın temelini oluşturan "Dokuz Eylül Sergisi" 1927 ve 1928 yıllarında bu okulda düzenlendi. Yurt içi ve dışından firmaların ürünlerinin yer aldığı sergide Atatürk, öğrencileri altın madalya ile ödüllendirdi.



1945 yılında makine üretimine başlanan okul, Türkiye'nin pek çok köşesine ulaştırılan üretimleriyle sanayileşme yolunda öncü rol üstlendi. Yeni kurulan birçok teknik okulun donanımı da bu okulda üretildi.



Yurdun çeşitli yerlerindeki meslek ve sanat okullarına malzeme göndermesi nedeniyle kurum "okul kuran okul" olarak nitelendiriliyor.