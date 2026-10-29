Büyükşehir’den emeklilere 62 milyon TL’yi aşan destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin temel ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği destekler kapsamında bugüne kadar bin 697 vatandaşa toplam 62 milyon 106 bin 500 TL ödeme yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Pazar alışverişinden ekmeğe, su faturasından et desteğine kadar farklı kalemlerde sağlanan yardımlarla emeklilerin günlük yaşam giderlerine katkı sunuluyor.

DÖRT FARKLI KALEMDE

17 Temmuz 2024 tarihli kurul kararıyla başlatılan emekli desteği, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ve aktif Muğla Kart kullanan vatandaşlara yönelik uygulanıyor. Destek kapsamında emeklilere pazar alışverişi, ekmek, su faturası ve et desteği sağlanıyor. Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, ölüm aylığı, dul aylığı veya engelli aylığıyla geçimini sağlayan ve belirlenen koşulları karşılayan vatandaşlar uygulamadan yararlanabiliyor. Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar bin 697 vatandaşa toplam 62 milyon 106 bin 500 TL emekli yardımı ödemesi gerçekleştirildi.

"EMEKLİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEGİZ"

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, emeklilere yönelik desteklere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yıllarca çalışarak ülkemize ve kentimize emek vermiş büyüklerimizin yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri bizim için çok önemli. Özellikle temel ihtiyaçların karşılanmasında güçlük yaşayan emeklilerimize pazar alışverişinden su faturasına, ekmekten et desteğine kadar farklı alanlarda katkı sunuyoruz. Bugüne kadar bin 697 vatandaşımıza 62 milyon TL'yi aşan destek sağladık. Muğla'da dayanışmayı büyütmeye, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ve emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.