Cumhuriyet’in 103’üncü yaşı Muğla’da coşkuyla kutlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, usta sanatçı Zülfü Livaneli'nin yaşamını ve sanat yolculuğunu konu alan, yönetmen Nebil Özgentürk'ün hazırladığı "Zülfü Livaneli: Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikâyesi" adlı belgesel izleyiciyle buluştu. 26 Ekim Pazartesi günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, belgesel gösteriminin yanı sıra oyuncu Mert Fırat'ın katılımı ve Ferhat Livaneli Orkestrası'nın unutulmaz Zülfü Livaneli bestelerini seslendirdiği müzik dinletisi izleyicilerle buluştu. Ekim ayı içerisinde çeşitli etkinlikler ile kutlamalara başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi farklı ilçelerde trekking, bisiklet turu, aerobik, dans, tiyatronun yanı sıra futbol, voleybol ve basketbol turnuvaları düzenleyerek kutlamaları sürdürürken bugün akşam Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek olan kortej ve Madrigal konseriyle bayram coşkusuna renk katacak.

UYGARLIĞIN SEMBOLÜ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras konu hakkında yaptığı açıklamada, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserimdir' dediği Cumhuriyetin 103. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet bizim için sadece bir yönetim şekli değil, uygarlığın ve aydınlığın sembolü oldu. Cumhuriyet, tarihsel bir birikimin, büyük bir mücadelenin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlü liderliği ile güçlü stratejisinin eseridir. Cumhuriyet fikrinin oluşması, ilan edilmesi ve gelişimi Türkiye'nin her dönemi için yol gösterici bir ışıktır. Bizim üzerimize düşen Ata'mızın söylediği gibi Cumhuriyeti yüceltmek ve yaşatmaktır. Ancak böyle çağdaş, demokratik, laik ve güçlü bir Türkiye'yi inşa edebiliriz. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve aydınlık geleceğimizin teminatı olan Cumhuriyetimizin 103. yılını yürekten kutluyor; bu büyük eseri bizlere miras bırakan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Yaşasın Cumhuriyet! İlelebet Cumhuriyet!" ifadelerini kullandı.