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Muğla'da panik anlar! Tekne kayalıklara çarptı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayalıklara çarpan özel teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

AA

Giriş Tarihi:

Muğla’da panik anlar! Tekne kayalıklara çarptı!

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sarımersin Koyu mevkisinde 2 kişinin bulunduğu özel teknenin kayalıklara çarpmasının ardından teknedeki kişilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-14) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-07) sevk edildi.

Ekiplerin başlattığı kurtarma faaliyetleri neticesinde mahsur kalan 2 kişi kayalık bölgeden kurtarıldı.

Özel tekne, Sahil Güvenlik botunun refakatinde Marmaris İçmeler Belediye İskelesi'ne intikal ettirildi.

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