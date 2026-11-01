Muğla mermeri dünya markası oldu

Muğla Mermeri dünyada bilinen ve marka değeri olan "Muğla White" olarak da anılmaya başlandı. Öte yandan Muğla beyazının neredeyse tamamı dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Özellikle Kanada, ABD, İngiltere, Rusya, Almanya, İspanya, İsviçre, Avusturya, Avusturalya, İtalya ve Türk cumhuriyetlerine ihraç ediliyor. Muğla Mermeri Kendi içinde klima özelliği olan bir taş.Kristal yapısı dolayısıyla özellikle sıcak olan Arap ülkelerinden daha çok talep görüyor. Bu mermerin kullanıldığı yapılarda insanlar serin şekilde oturabiliyor. Muğla beyazı Binaların iç ve dış kaplamaları başta olmak üzere sayısız yerde görmek mümkündür. Kimyasal özelliklerinden dolayı diğer mermer türlerinden daha dayanıklı ve uzun ömürlü olan Muğla mermeri, çeşitli kullanıma elverişlilik sağlaması ile dünyanın birçok bölgesine ihraç ediliyor.

BİNLERCE İŞ OLANAĞI

Bölgede yer alan 100'den fazla mermer ocağı ve 70 fabrika sayesinde yaklaşık 10 bin kişi için istihdam sağlayan Muğla mermeri, bölgede turizmden sonra en önemli gelir kaynağı. Bölgede aylık yaklaşık 35 bin metreküp üretim yapılmakta ve 650 bin metrekarelik kısmı ise bitmiş ürün olarak kasaya, ve palete girmektedir. Ayrıca artık "Muğla Beyazı"ndan sonra "Ege Gümüş" mermeride marka değeriyle ihracatta yerini almaktadır. Türkiye'deki mermer üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Muğla'dan, yılın 9 aylık döneminde 75 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı. Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye, zengin mermer rezervleri ve çeşitliliğiyle doğal taş sektöründe önemli bir konumda bulunuyor. Muğla'dan yaklaşık 60 ülkeye aralıksız olarak ihracat yapılıyor. Yılın ilk 9 ayında 75 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artış yaşandı. Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık sektörün bu yılki ihracat hedefi ise 120-122 milyon dolar seviyesini yeniden yakalamak olduğunu belirterek, "Bu yıl 120 milyon dolar seviyesine yaklaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl da yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını alarak ihracatımızı 130 milyon dolar seviyesine çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.