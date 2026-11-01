Muğla mermeri dünya markası oldu

Muğla Mermeri dünyada bilinen ve marka değeri olan "Muğla White" olarak da anılmaya başlandı. Öte yandan Muğla beyazının neredeyse tamamı dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Özellikle Kanada, ABD, İngiltere, Rusya, Almanya, İspanya, İsviçre, Avusturya, Avusturalya, İtalya ve Türk cumhuriyetlerine ihraç ediliyor. Muğla Mermeri Kendi içinde klima özelliği olan bir taş.Kristal yapısı dolayısıyla özellikle sıcak olan Arap ülkelerinden daha çok talep görüyor. Bu mermerin kullanıldığı yapılarda insanlar serin şekilde oturabiliyor. Muğla beyazı Binaların iç ve dış kaplamaları başta olmak üzere sayısız yerde görmek mümkündür. Kimyasal özelliklerinden dolayı diğer mermer türlerinden daha dayanıklı ve uzun ömürlü olan Muğla mermeri, çeşitli kullanıma elverişlilik sağlaması ile dünyanın birçok bölgesine ihraç ediliyor.
BİNLERCE İŞ OLANAĞI
Bölgede yer alan 100'den fazla mermer ocağı ve 70 fabrika sayesinde yaklaşık 10 bin kişi için istihdam sağlayan Muğla mermeri, bölgede turizmden sonra en önemli gelir kaynağı. Bölgede aylık yaklaşık 35 bin metreküp üretim yapılmakta ve 650 bin metrekarelik kısmı ise bitmiş ürün olarak kasaya, ve palete girmektedir. Ayrıca artık "Muğla Beyazı"ndan sonra "Ege Gümüş" mermeride marka değeriyle ihracatta yerini almaktadır. Türkiye'deki mermer üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Muğla'dan, yılın 9 aylık döneminde 75 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı. Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye, zengin mermer rezervleri ve çeşitliliğiyle doğal taş sektöründe önemli bir konumda bulunuyor. Muğla'dan yaklaşık 60 ülkeye aralıksız olarak ihracat yapılıyor. Yılın ilk 9 ayında 75 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artış yaşandı. Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık sektörün bu yılki ihracat hedefi ise 120-122 milyon dolar seviyesini yeniden yakalamak olduğunu belirterek, "Bu yıl 120 milyon dolar seviyesine yaklaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl da yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını alarak ihracatımızı 130 milyon dolar seviyesine çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.
ALTERNATİF PAZARLAR
Sektörün öncelikli hedefleri arasında üretim kalitesini artırmak, alternatif pazarlara yönelmek ve işletmelerin verimliliğini yükseltmek olduğunu aktaran Işık, küresel gelişmelerin ihracatı olumsuz etkilediğini kaydetti. Madencilik sektörü kapsamında değerlendirilen mermer ihracatının 2021'de yaklaşık 105 milyon dolar, 2022'de 132 milyon dolar seviyesine ulaştığını bildiren Işık, bu rakamın 2023 ve 2024 yıllarında 122 milyon dolar civarında gerçekleştiğini, 2025'in ise 100-102 milyon dolar seviyesinde tamamlandığını belirtti. Muğla'da mermer ihracatının yalnızca blok satışından ibaret olmadığını anlatan Işık, işlenmiş ürünlerin yanı sıra Aydın, Denizli ve Afyonkarahisar gibi çevre illere gönderilen yarı mamullerin de ihracata katkı sağladığına işaret etti. Ocaklardan çıkarılan blokların yanı sıra işlenmiş ürünlerin de yurt dışına pazarlandığını belirten Işık, blok üretimindeki verimin yüzde 5 ile 15 arasında değiştiğini aktardı. Muğla'da üretilmesine rağmen ihracatçı firmaların merkezleri başka illerde bulunduğu için kent rakamlarına yansımayan ürünlerin de olduğuna değinen Işık, "Madencilik sektörü kapsamında yaklaşık 100 milyon dolar olarak görünen ihracat, Muğla'da üretilip çevre illerde işlenen ve oralardan ihraç edilen ürünler de hesaba katıldığında 250 milyon dolar seviyesine ulaşabiliyor" diye konuştu.
EKONOMİYE KATKISI BÜYÜK
Kentin toplam ihracatının son 5 yılda 750 milyon dolar seviyesinden 1,3 milyar dolara yükseldiğini, ihracatı artırmak amacıyla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve üniversiteyle ortak projeler yürüttüklerini dile getiren Işık, mermerin çıkarıldığı bölgede işlenmesinin kırsal kesimde istihdam ve ekonomik hareketlilik sağladığını, sektörün bu yönüyle de bölge ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.