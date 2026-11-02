Muğla Datça açıklarında korkutan sarsıntı: Akdeniz’de 5,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de yer saatine göre akşam saatlerinde sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son dakika bilgilerine göre, Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölgede yaşayan vatandaşlarda kısa süreli endişe yaratan sarsıntının yerin derinliklerinde gerçekleştiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk rapor edilmedi. Yetkililer gelişmelerin yakından takip edildiğini ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.