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Haberler Muğla Muğla Datça açıklarında korkutan sarsıntı: Akdeniz’de 5,1 büyüklüğünde deprem

Muğla Datça açıklarında korkutan sarsıntı: Akdeniz’de 5,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında saat 18.34’te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntının yerin kilometrelerce derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Muğla Datça açıklarında korkutan sarsıntı: Akdeniz’de 5,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de yer saatine göre akşam saatlerinde sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son dakika bilgilerine göre, Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölgede yaşayan vatandaşlarda kısa süreli endişe yaratan sarsıntının yerin derinliklerinde gerçekleştiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk rapor edilmedi. Yetkililer gelişmelerin yakından takip edildiğini ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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