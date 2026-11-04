Muğla'da herkes onu 'Kazım Baba' diye tanıyordu! Öldükten sonra da iyilik yapmaya devam edecek!

Sağlığında bedenini tıp eğitimine bağışlamayı vasiyet eden Kazım Özüdoğru'nun cenazesi, ailesinin de katıldığı törenle MAKÜ Tıp Fakültesi'ne teslim edildi. Dünya Anatomi Günü ve Ulusal Anatomi Haftası kapsamında düzenlenen törene Özüdoğru'nun eşi Ayşe Özüdoğru, kızı Burcu Cunneen, torunları, Özüdoğru'nun doktoru Op. Dr. Barış Gürcü, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ÖZÜDOĞRU VE AİLESİNE TEŞEKKÜR

Törende konuşan MAKÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emine Hilal Şener, insan bedeni üzerinde yürütülen çalışmaların öğrencilerin anatomiyi uygulamalı öğrenmesine imkan sağladığını belirtti. Nitelikli anatomi eğitiminin hekim adaylarının mesleki öz güvenine ve klinik başarısına katkı sunduğunu ifade eden Dr. Şener, Türkiye'de beden bağışlarının yeterli düzeyde olmadığını söyledi. Bilgi eksikliği ve toplumsal çekincelerin bağışların önündeki engeller arasında bulunduğunu kaydeden Şener, bağışlanan bedenlerin tıp etiği kapsamında, saygı ve hassasiyetle değerlendirildiğini vurgulayarak, Özüdoğru ve ailesine teşekkür etti.

MAKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Çetin, bağışın fakültenin kuruluş sürecinde anlamlı bir başlangıç olduğunu belirterek, Özüdoğru'nun hatırasının fakültede yaşatılacağını ve bedeninin anatomi eğitiminde en iyi şekilde değerlendirileceğini söyledi.