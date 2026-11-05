87 yaşındaki Alzheimer hastası adam ölü bulundu

MUĞLA'NIN Ula ilçesinde kaybolan 87 yaşındaki Kemal Yeter'den acı haber geldi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Yeter, 3 gün süren arama çalışmalarının ardından ormanlık alanda ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Kemal Yeter'den haber alamayan ağabeyi Mestan Yeter, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı. Üç gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda 87 yaşındaki Kemal Yeter'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Yeter'in ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.