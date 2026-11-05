Dünyanın en yüksek köprüsünde Türk imzası

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yaşayan ve Ölüdeniz'de profesyonel yamaç paraşütü pilotluğu yapan Oğulcan Geldikaya (32), Çin'de düzenlenen uluslararası BASE jump organizasyonunda, dünyanın en yüksek köprüsü olarak bilinen 626 metre yüksekliğindeki Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nden 5 atlayış gerçekleştirdi. Geldikaya, organizasyonda köprüden atlayan ilk Türk sporcu olduğunu söyledi. Türkiye'de BASE jump sporunun gelişmesine katkı sağlamak istediğini de ifade eden Oğulcan Geldikaya, "Ülkemiz bu spor açısından çok güzel doğal alanlara sahip. Gelecekte dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların Türkiye'ye geldiği, güvenli ve profesyonel şekilde düzenlenen uluslararası BASE jump organizasyonları gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.