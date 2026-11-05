Yorgun mermi dehşeti

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçının ardından 45 yaşındaki bir vatandaşın koluna yorgun mermi isabet etti. Kötekli Mahallesi Obam Sitesi'nde meydana gelen olayda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından bölgede silah sesleri duyuldu. Kötekli tarafından üç el silah sesi geldiğini belirten D.B., kısa süre sonra koluna mermi isabet ettiğini ifade etti. Olayın ardından polis ekipleri, silahı ateşleyen kişi veya kişilerin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.