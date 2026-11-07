4 yıl önce kaybolan kadının kocasına 9 yıl hapis cezası

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 4 yıl önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan A.D'nin ölümüyle ilgili davada sanıklara hapis cezası verildi, 3 kişinin ise beraatine hükmedildi. Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar T.D, M.D. ile A.D. ve tarafların avukatları hazır bulundu. Kadının eşi M.D. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyetince, tutuklu sanık M.D. "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.