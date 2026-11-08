Mermer atıklarından 30 farklı ürün geliştirildi

Mermer artıklarının parke taşı, bordür, briket, beton boru, peyzaj ürünleri ve kent mobilyalarının üretiminde kullanılabilen atıkların ayrıca yol yapımı ve beton üretiminde de değerlendiriliyor. "Muğla Beyazı" mermerinin öğütülerek mikronize kalsite dönüştürülerek bu ham maddenin seramik yapıştırıcısı, sıva, kağıt, boya, plastik, kauçuk ve kablo kaplama gibi farklı sektörlerde kullanılması sağlandı. Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık, sıfır atık ve çevreci üretim anlayışıyla yaklaşık 3 yıldır çalışma yürüttüklerini söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'ni sonuna kadar desteklediklerini belirterek hareketin çevresel önemine dikkat çeken Işık, bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, üniversiteler ve mermer işletmeleriyle oldukça olumlu işbirliği yaptıklarını ifade etti. Fabrikalarda ortaya çıkan mermer artıklarının mozaik, dekoratif duvar kaplaması, mermer tablo ve farklı yüzey işlemleriyle hazırlanan yer kaplama ürünlerine de dönüştürülebildiğini vurgulayan Işık, böylece farklı sektörlere yönelik yeni ürünler geliştirildiğini dile getirdi.