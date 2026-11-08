Sağlığına kavuştu Türkiye’ye teşekkür etti

E şiyle yaklaşık bir ay önce kruvaziyer turuyla Bodrum 'a gelen Bernard Cotterill (75), gemide aniden rahatsızlanarak bilincini kaybetti. Geminin sağlık ekibince entübe edilen turist, acil olarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede nefes borusunda yaklaşık 7 santimetrelik yırtık tespit edilen Cotterill, hayati tehlike nedeniyle yoğun bakıma alındı. Boyun bölgesinde de ileri derecede şişlik görülen hastaya hızla müdahale edildi.

OPERASYON GEÇİRDİ Operasyonu gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Ayten Güner Akbıyık bronkoskopiyle yırtığın yerini ve boyutunu belirlediklerini söyledi. Yaralanmanın nadir görüldüğünü ve ölümcül sonuçlara yol açabildiğini belirten Akbıyık, yırtığın yemek borusuna yakın olması nedeniyle ameliyatın titizlikle gerçekleştirildiğini ifade etti. Akbıyık, hastanın ameliyat sonrası yoğun bakımda takip edildiğini kaydetti. Solunum fizyoterapisi ve fizik tedavi sürecinin ardından Cotterill'in tamamen sağlığına kavuştuğu belirtildi.

'21 YAŞIMDA GİBİYİM'

Sağlığına kavuşan Bernard Cotterill ise Türk doktorların kendisine ikinci bir hayat verdiğini söyledi. Türkiye'ye 15 yıl önce de kruvaziyer turuyla geldiğini belirten Cotterill, "Doktorlar harika, kesinlikle olağanüstüler. Ne yapıyor, nasıl başarıyorlar hiçbir fikrim yok. Sanki ikinci bir hayat, siyahla beyaz gibi. Yaşım 75 ve muhtemelen şimdi Türk doktorlar sayesinde yeniden 21 yaşıma döndüm" ifadelerini kullandı.

'ÇOK ŞEY BORÇLUYUM'

Hastanede gördüğü ilgiden de etkilendiğini dile getiren Cotterill, "Hayatımda böyle bir şey görmedim ne güzel bir ülke Doktorlardan temizlikçilere ve tercümanlara kadar herkes kraliyet ailesinden biriymiş gibi ilgilendi. Bu harika Türk cerraha çok şey borçluyum." diye konuştu. Cotterill'in 47 yıllık eşi Hazel Elizabeth Cotterill de, eşinin hayatını kurtaran cerraha ve sağlık ekibine teşekkür etti.