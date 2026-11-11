Muğla’da feci çarpışma! Otomobil beton mikserinin altına girdi

Rıza Anter Bulvarı'nda B.Ç. yönetimindeki 02 AFE 850 plakalı beton mikseri ile E.D'nin kullandığı 09 AND 868 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde, seyir halindeki beton mikserine kavşaktan çıkan otomobilin çarpması ve sonrasında savrulması yer alıyor.