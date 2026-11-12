İzmir'de bunları mutlaka yapın! İşte gidilmesi gereken 10 durak...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir şehir merkezini karış karış keşfetmek isteyenler için en popüler kültür, sanat, lezzet ve gezi rotalarını derledik. İşte adım adım İzmir rehberi...
1. KORDON BOYUNCA YÜRÜYÜŞ YAPIN!
Kordondaki hareketli kafeler boyunca yürüyüp Ege Denizi manzarasının tadını çıkarın. Kordondaki restoranlarda lezzetli deniz ürünleri de yiyebilirsiniz.
2. KEMERALTI ÇARŞISI'NDA GEZİN!
Kemeraltı Çarşısı'nda gezinmek, canlı bir tarih kitabına adım atmak gibidir. Baharatlardan tekstile kadar her şeyi satan çeşitli geleneksel tezgahlarla, benzersiz ürünler sunan canlı dükkanlarla ve otantik Türk mutfağını deneyebileceğiniz yerel lokantalarla karşılaşacaksınız.
3. KONAK ATATÜRK MEYDANI'NI KEŞFEDİN!
İkonik İzmir Saat Kulesi'ni, tarihi Konak Yalı Camisi'ni ve meydanın hareketli atmosferini ziyaret edin.
4. İZMİR KÜLTÜR VE SANAT FABRİKASI'NI ZİYARET EDİN!
Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası'ndan dönüştürülen İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası, müzeleri (Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi), kütüphaneleri, kültürel ve sosyal alanlarıyla İzmir'in kültürel ve sanatsal hayatına yön veren bir merkezdir.
5. ALSANCAK VEYA KEMERALTI'NDA LEZİZ SOKAK YEMEKLERİ YİYİN!
Türkiye'nin Ege kıyısındaki canlı bir şehir olan İzmir, zengin mutfak sahnesiyle bilinir ve sokak yemekleri bunun büyük bir parçasıdır. Sokak satıcıları ve yerel fırınlar bu lezzetli ikramları bulmak için harika yerlerdir ve bunları keşfetmek, İzmir'in yerel kültürünü ve lezzetlerini deneyimlemenin harika bir yoludur.
6. SMYRNA AGORASINI KEŞFEDİN!
Bu antik Roma alanı, İzmir'in köklü tarihine bir bakış sunuyor. İyi korunmuş kalıntılar arasında sütunlar, kemerler ve mozaikler yer alıyor. Şehir merkezine yakın bir konumda yer aldığından modern şehir manzarasıyla büyüleyici bir kontrast oluşturuyor.
7. KÜLTÜRPARK'TA DERİN BİR NEFES ALIN!
Kültürpark, şehir merkezinde bulunan, eğlence, kültür ve doğal güzelliklerin bir karışımını sunan yeşil bir alandır. Her yıl çeşitli etkinliklere ve festivallere ev sahipliği yapar ve bahçeler, göletler ve bir panayır alanına sahiptir. İster dinlenmek, ister keşfetmek veya aktivitelere katılmak isteyin, Kültürpark herkese göre bir şeyler sunar.
8. KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ'NDE BİR ŞEYLER İÇİN!
Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Alsancak semtinde bulunan İzmir'in en popüler ve hareketli alışveriş caddelerinden biridir. Canlı atmosferi, çeşitli alışveriş mekânları, kafeler, restoranlar ve gece hayatıyla bilinir.
9. İNANÇLARIN KALBİNİ ZİYARET EDİN!
İzmir, kültürel ve dini birlikteliğin dikkate değer bir örneğidir. Farklı dini yapıların bu uyumlu karışımı, İzmir'in hoşgörü ve çok kültürlülük geleneğini vurgular. Kiliseler, camiler ve sinagoglar şehir merkezinde bir arada bulunur.
10. TARİHİ ASANSÖR'DEN MANZARANIN TADINI ÇIKARIN!
Egzersiz ve keşif yapmak istiyorsanız, İzmir'in merkezinden Dario Moreno Caddesi'ndeki Tarihi Asansör'e yürümek keyifli bir deneyim olabilir. Tarihi Asansör, İzmir'in panoramik manzarasını sunarak onu popüler bir turistik cazibe merkezi haline getirmiştir. Çevredeki alan olan Dario Moreno Caddesi, ünlü bir şarkıcının adını almıştır ve konumun kültürel ambiyansına katkıda bulunur.