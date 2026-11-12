İzmir'de bunları mutlaka yapın! İşte gidilmesi gereken 10 durak...

2. KEMERALTI ÇARŞISI'NDA GEZİN! Kemeraltı Çarşısı 'nda gezinmek, canlı bir tarih kitabına adım atmak gibidir. Baharatlardan tekstile kadar her şeyi satan çeşitli geleneksel tezgahlarla, benzersiz ürünler sunan canlı dükkanlarla ve otantik Türk mutfağını deneyebileceğiniz yerel lokantalarla karşılaşacaksınız.

3. KONAK ATATÜRK MEYDANI'NI KEŞFEDİN!

İkonik İzmir Saat Kulesi'ni, tarihi Konak Yalı Camisi'ni ve meydanın hareketli atmosferini ziyaret edin.

4. İZMİR KÜLTÜR VE SANAT FABRİKASI'NI ZİYARET EDİN!

Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası'ndan dönüştürülen İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası, müzeleri (Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi), kütüphaneleri, kültürel ve sosyal alanlarıyla İzmir'in kültürel ve sanatsal hayatına yön veren bir merkezdir.

5. ALSANCAK VEYA KEMERALTI'NDA LEZİZ SOKAK YEMEKLERİ YİYİN!

Türkiye'nin Ege kıyısındaki canlı bir şehir olan İzmir, zengin mutfak sahnesiyle bilinir ve sokak yemekleri bunun büyük bir parçasıdır. Sokak satıcıları ve yerel fırınlar bu lezzetli ikramları bulmak için harika yerlerdir ve bunları keşfetmek, İzmir'in yerel kültürünü ve lezzetlerini deneyimlemenin harika bir yoludur.