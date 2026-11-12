SON DAKİKA: İzmir'deki silahlı saldırıda flaş gelişme! Eski eşi Aysel Aydemir'i vurmuştu! Cezanın gerekçesi açıklandı: Öldürme kastı şüphesi...

AĞIR CEZA MAHKEMESİNE TAŞINDI

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Ferhat Bingöl hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ancak avukatların itirazları üzerine dosya, Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 2024 yılında görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Bingöl'ü 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' 15 yıl hapis ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan da 2 yıl hapis ve 1200 TL para cezasına çarptırdı. Bingöl'ün cezasında, herhangi bir indirim yapılmadı.