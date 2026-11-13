SON DAKİKA! Muğla'da Kelebekler Vadisi cinayeti! Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Acılı aile konuştu

OLAYDAN ÖNE EŞİNİ HAMİLE BIRAKMASI ANLAMLI DEĞİL Sanık Aysal'ın ölüm olayından sonra sigorta teminat bedelini almak için bir müracaatının olup olmadığı anlaşılamadığını da dilekçesinde vurgulayan savcı Ömer Taş, "Sanığın poliçede tek lehdar olması normal bir durum olup, teminat miktarı itibarıyla bu parayı alabilmek için ölen ile evlenmesi ve bir yıla yakın süre beklemesi de hayatın olağan akışına aykırıdır" ifadesine yer verdi. Sanık Aysal'ın öldürmeyi planladığı eşini hamile bırakmasının anlamlı olmadığı, olay sonrasında soğukkanlı olduğu ve tepkisiz kaldığı iddiasının suçu işlediğine dair bir delil olarak kabul edilemeyeceği dilekçede vurgulandı. Yapılan araştırmada Semra Aysal'ın evlenmeden önce 2, evlendikten sonra da 1 tüketici kredisi kullandığı belirlenmiş olup, evlilik öncesi ve sonrasında yapılan harcamalar itibarıyla kredi kullanılması hayatın olağan akışına aykırı bir durum teşkil etmediği de dilekçede ifade edildi.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞMESİ SON DERECE OLANAKLI Sanık Aysal ile eşi arasında mahkemelere veya savcılıklara yansımış herhangi bir çekişme ya da husumetlerinin tespit edilmediğine dilekçede dikkat çekildi. Dilekçede, olay öncesine ilişkin tesadüfen sanık Aysal ile eşinin görüntülerini kameraya çektiği tespit edilen tanık Recep Şahin'in ifadesine de yer verildi. Şahin'in ifadesinde, sanık Aysal'ın olay yerine doğru inerken dönüp eşinin elinden tutarak inmesine yardımcı olduğu, inerken birbirlerine yardım ederek indikleri ve hareketlerinde herhangi bir tuhaflık bulunmadığını söylediği belirtildi. Tüm bu hususların sanık Aysal'ın aleyhine yorumlanamayacağı gibi mahkumiyet için de yeterli olmadığının altı çizilip, Semra Aysal'ın bir an için dengesini kaybedip düşmesinin son derece olanaklı olduğu kaydedildi.