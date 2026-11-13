Haberler Yaşam Zayıflama iğnesi kullananlar dikkat! Uzmanlardan korkutan uyarı: Kalıcı hasara yol açabilir Zayıflama iğnesi kullananlar dikkat! Uzmanlardan korkutan uyarı: Kalıcı hasara yol açabilir Zayıflama iğneleriyle ilgili endişe yaratan yeni bir uyarı gündemde! ABD’de bazı zayıflama iğnelerinin prospektüsüne, nadir de olsa görme kaybına yol açabilecek bir yan etki eklendi. Peki bu ilaçlar görmeyi nasıl etkileyebilir, risk kimleri bekliyor? İşte uzmanların dikkat çektiği olası tehlikeler… SABAH









Zayıflama iğneleri bu kez görme kaybı riskiyle gündemde! ABD'de ilaçların prospektüslerinde yapılan dikkat çekici güncelleme, olası göz sağlığı sorunlarını yeniden tartışmaya açtı. Peki zayıflama iğneleri görme kaybına neden olabilir mi? Hangi mekanizmalar bu riski doğuruyor? İşte merak edilenler…

Kilo vermek isteyenlerin doktor kontrolü olmadan da başvurduğu bu ilaçlar, bu kez görme kaybı riskiyle gündeme geldi. ABD'de 278 kişi, iğne kullandıktan sonra görme kaybı yaşadığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Yapılan takiplerde 100 bin kullanıcıdan 6'sında görme kaybı vakasına rastlanırken, Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) olası riske karşı ilaçların prospektüslerine uyarı eklenmesini istedi. Uzmanlar, özellikle diyabet ve yüksek tansiyon hastalarını uyardı. Obezite tedavisinde kullanılan zayıflama iğneleri, son dönemde yalnızca fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin de başvurduğu yöntemlerden biri haline geldi. Ancak doktor kontrolü olmadan kullanılan bu ilaçlar, beraberinde ciddi sağlık risklerini de gündeme getiriyor. ABD'de zayıflama iğneleriyle ilişkilendirilen olası görme kaybı riski, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.