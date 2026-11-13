SON DAKİKA: İzmir'e şehit ateşi düştü! Acı haber babaevine ulaştı

Son dakika İzmir haberleri... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı'na ait S-70 tipi helikopter kaza kırıma uğradı.
Helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in Gaziemir'deki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Askeri ve sivil yetkililer, 2 çocuk babası şehit Çimen'in eşine şehadet haberini verdi.
Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretine gelirken, şehidin babası Turan Çimen'in de emekli albay olduğu ve İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşadığı öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Helikopter kazasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 1 başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.
Güler, Bakanlığın sosyal medya hesabından "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımladığı mesajında, "Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder"in şehit olduğunu belirtti.
Şehitlerin fotoğraflarına yer verilen paylaşımında Güler, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.