SON DAKİKA: İzmir'e şehit ateşi düştü! Acı haber babaevine ulaştı

KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Güler, Bakanlığın sosyal medya hesabından "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımladığı mesajında, "Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder"in şehit olduğunu belirtti.

Şehitlerin fotoğraflarına yer verilen paylaşımında Güler, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.