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Haberler Muğla Muğla’da 138 milyonluk arazi vurgunu! 45 kişiyi mağdur ettiler, 18 tutuklama

Muğla’da 138 milyonluk arazi vurgunu! 45 kişiyi mağdur ettiler, 18 tutuklama

Muğla’da Hazine ve orman arazilerini usulsüz şekilde parselleyerek sattıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18’i tutuklandı.

DHA

Giriş Tarihi:

Muğla'da kamuya ait Hazine ve orman arazilerini yasa dışı yollarla parselleyip satışa çıkaran suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Köyceğiz'de organize ve örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin, Hazine ve orman arazilerini usulsüz olarak parsellere ayırarak, satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kamuya ait arazileri sattıkları ve bu yöntemle 45 kişiyi toplam 138 milyon lira karşılığında mağdur ettikleri belirlendi.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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