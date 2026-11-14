Haberler İzmir İzmir’de taşkınlara karşı dev yatırım! İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı İzmir’de taşkınlara karşı dev yatırım! İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı İzmir haberleri... İZSU, Seferihisar’da taşkın riskini azaltmak amacıyla Kokarazmak Deresi’nde 150 milyon liralık yatırım başlattı. Payamlı ve Doğanbey mahallelerini kapsayan proje kapsamında derenin 1,6 kilometrelik bölümü genişletilecek. Çalışmaların Haziran 2027’de tamamlanması hedefleniyor. İHA









İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'da yaşanan taşkınlara karşı önlem almak amacıyla Kokarazmak Deresi'nde kapsamlı bir çalışma başlattı. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 150 milyon liralık yatırımla derenin su taşıma kapasitesi artırılarak özellikle aşırı yağışlarda Payamlı ve Doğanbey mahallelerindeki yerleşim alanlarının su baskınlarına karşı korunması hedefleniyor.





1,6 KİLOMETRELİK DERE YATAĞI GENİŞLETİLECEK



İZSU ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Kokarazmak Deresi'nin 1,6 kilometrelik bölümünde düzenleme yapılacak. Mevcut dere yatağı genişletilerek yağmur suyunun daha rahat ve güvenli şekilde akması sağlanacak. Geçmiş yıllarda Payamlı Deresi'nin yerleşim alanından geçen bölümünün kapatılması ve suyunun Kokarazmak Deresi'ne yönlendirilmesi nedeniyle iki derenin taşıdığı su aynı noktada birleşiyor. Bu nedenle çalışmada öncelikle Kokarazmak Deresi'nin kapasitesinin artırılması hedefleniyor.