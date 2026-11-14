Muğla’da üzerine ağaç devrilen orman personeli hayatını kaybetti

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde ağaç kesimi sırasında üzerine çam ağacı devrilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü işçisi 43 yaşındaki Serkan Boztepe yaşamını yitirdi. Talihsiz Olay, Menteşe ilçesi Zeytin Mahallesi'nde meydana geldi. Denizova Orman İşletme Şefliği'nde görevli Serkan Boztepe, kesilen çam ağacının altında kaldı. Çalışma arkadaşları tarafından ağacın altından çıkartılan Boztepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından Serkan Boztepe'nin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.