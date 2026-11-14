Yeni Partili başkanlar birbirine girdi!

Yeni Partili Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke arasında bir süredir yaşanan tartışma alevlendi. Meclis toplantısı öncesinde ikili arasında sert tartışma yaşanırken Dutlulu, "Toplantıya girmeden önce il başkanımıza İbrahim denen şahsın sosyal medya paylaşımlarını dosya olarak verdim, gereğinin yapılmasını rica ettim. Bunun gereği partiden atılmaktır. Bir sonraki mecliste gereği yapılmazsa ben yokum dedim" ifadelerini kullandı.

'BU ZEKA SEVİYESİYLE OLMAZ'

Büke'nin bir süredir kendisini hedef alan paylaşımlar ve konuşmalarda bulunduğunu belirten Dutlulu, Büke'nin partiden atılması gerektiğini, işlem yapılmadığı taktirde "ben yokum" dedi. Dutlulu, "İbrahim denen şahıstan farkım, ben yalan konuşmam. Gerçek neyse anlatırım" ifadelerini kullandı. Besim Dutlulu, "Toplantıda, otel satışı ile ilgili maddeye gelindi. Ben durumu anlattım, konunun bizim için hayati olmadığını, otelin atıl durduğunu, kiralama ihalelerine katılanın olmadığını, meclis üyelerinin kararına saygılı olduğunu anlattım. Bunun üzerine Semih başkan söz aldı satış konularında son sözün belediye yönetiminde olması gerektiğini , yönetimin duruma hakim olduğunu söyledi. Ben de teşekkür ettim ve oylamanın iyi olacağını söyledim. Sonra İbrahim denen şahıs söz aldı, yolcu garantili ihaleleri eleştirdiğimizi, satış yapmamamız gerektiğini söyleyince ben de konuları karıştırdığını ve bu zeka seviyesi ile iş yapamayacağımızı söyledim" şeklinde konuştu.

'PROVOKASYON ALTINDAYIM'

Dutlulu, Büke ile yaşadığı tartışma nedeniyle salonu terk ettiğini ifade ederken, "Arkasından olay büyüdü karşılıklı ağır sözler söylendi ben de kavga büyümesin diye dışarı çıktım, çıkarken de il başkanına kanıtları size sundum, bir sonraki mecliste gereği yapılmazsa ben yokum dedim. Kavga sırasında edilmiş ağır lafları burada yazmıyorum ancak şahit olan tüm başkanlarım ve meclis üyelerinden kendi adıma özür dilerim. Bir günlük değil aylardır süren ağır provokasyon altındayım, bu şahıs da parti içinden aynı provakasyonu yapmakta" dedi. Dutlulu diğer partilerden davet almadığını belirterek, İbrahim Büke için, "Aylardır İbrahim denen şahsın dediklerini bana değil size dese yakasına yapışırdınız. Sabret sabret nereye kadar. Kendisi Manisa'da en çok usülsüz iş yapan belediye başkanıdır" iddiasında bulundu. Ayrıca, kendisine yönelik, Ferdi Zeyrek ve Manisa'ya ihanet edilmemesi çağrısında bulunan bir vatandaşa yanıt veren Dutlulu, "O ihaneti kimler nasıl yapmış en son anlatacağım ama acı olacak herkese" ifadelerini kullandı. Dutlulu tartışmada sarfedilen sözler nedeniyle, "Sokak ağzıyla konuşan bir belediye başkanı, hiç yakışmıyor" yorumunda bulunan bir vatandaşa ise, "Babam kont, dük değil kusura bakma benim seviye bu kardeşim" yanıtını verdi.