Yüzyıllara meydan okuyan yapı: Milas'ın eski tapınağı ihtişamına kavuştu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Türk Tarih Kurumunun destek verdiği restorasyon projesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adına Prof. Dr. Abuzer Kızıl başkanlığında yürütüldü.