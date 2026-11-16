Fethiye’de can pazarı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. Saat 00.00 sıralarında Fethiye-Muğla kara yolu Karagedik Mahallesi mevkisinde Muharrem Can Yalçın'ın (19) kullandığı 48 EC 618 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan elektrik direğine büyük bir hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk otomobilin üzerine düşerken, araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili tamamıyla sardı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Çarpmanın şiddetiyle devrilen direğin altında kalan otomobil, kısa sürede alev topuna dönüştü. Araçta bulunan 7 kişiden 2'si hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin sardığı otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Sağlık ekipleri de araçta bulunanlara müdahale etti. Ancak yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Muharrem Can Yalçın ile araçta bulunan 13 yaşındaki Emrecan Bilecen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar arasında çocukların da bulunduğu öğrenildi. İki kişinin yaşamını yitirdiği, beş kişinin yaralandığı kazanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Otomobilin kontrolden çıkmasına ve yangının başlamasına ilişkin ayrıntıların yapılacak incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.