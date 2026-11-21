Fethiye ilçesinde Cengiz Kutlu, tekneyle denize açıldı. Kutlu'nun yem takıp, denize attığı oltaya büyük bir balık takıldı.

Kutlu, 2,5 saat boyunca uğraşıp, güçlükle tekneye aldığı balığın dev bir akya olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Akya balığının yaklaşık 55 kilo olduğu anlaşıldı.