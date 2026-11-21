Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalanan göçmen bir kadının "3 yaşındaki kızının kayıp olduğunu" öne sürmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları, iddianın asılsız olduğunun ortaya çıkmasıyla sonlandırıldı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün başlatılan arama kurtarma çalışmaları dün de devam etti.

ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Kamerun uyruklu L.N.M.'nin yalan beyanda bulunduğu ve çocuğunun olmadığını söylemesi üzerine arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi. Sınır dışı edilmemek için yalan söylediği belirlenen L.N.M. gözaltına alındı. Önceki gün, Kissebükü Koyu mevkisinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki gruba yönelik operasyon düzenlenmiş, ekiplerce aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 25 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Yakalananlardan bir kadının 3 yaşındaki kızının kayıp olduğunu öne sürmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.