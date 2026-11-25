MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde 2023 yılında üzerine benzin dökülüp yakılarak katledilen 3 çocuk annesi Figen Çoban'ın ailesi, Yargıtay'ın bozma kararıyla tahliye edilen kayınbirader S.Ç.'nin serbest kalmasına tepki gösterdi. Sanığın serbest dolaşmasının aile için hayati tehlike oluşturduğunu belirten ailenin avukatı Kemal Ertuğrul, bugün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülecek duruşmada karara itiraz edeceklerini söyledi. Ertuğrul, S.Ç.'nin olay sırasında orada bulunduğunu ve eylemden bağımsız değerlendirilemeyeceğini kaydetti.