MUĞLA'NIN Milas ilçesinde toprak havuzlarda gerçekleştirilen tarla balıkçılığı, deniz balıklarının karada yetiştirilmesine dayanan üretim modeliyle dikkat çekiyor. Çipura, levrek ve granyöz yetiştiriciliğinin yapıldığı işletmeler su ürünleri sektörüne katkı sunarken, Milas'ın tarla balıkçılığı alanında örnek üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkmasını sağlıyor. Deniz balıklarının toprak havuzlarda yetiştirilmesine dayanan modelde su temini, havuzların yönetimi, balıkların gelişim süreçleri ve su kalitesinin takibi üretimin temel unsurları arasında yer alıyor. Milas'ta yıllardır sürdürülen bu üretim yöntemi, bölgenin doğal şartları ve yetiştiricilik altyapısıyla şekilleniyor.