MUĞLA'NIN Milas ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan Devrim Gül (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Caddesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir gün önce kız meselesi yüzünden sözlü tartışma yaşadıkları öğrenilen U.H.Ç. (18) ile Devrim Gül (17), konuşmak aralarındaki husumeti sonlandırmak amacıyla buluştu. Bir süre konuşan ikili arasında yeniden sözlü tartışma yaşandı. KOLTUK ALTINDAN SALDIRDI KISA sürede ikili tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Bu esnada U.H.Ç. üzerinde taşıdğı bıçağı çıkartarak Devrim Gül'ü sol koltuk altından yaraladı. Kanlar içinde kalan Devrim Gül yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından bir özel hastaneye kaldırılan Devrim Gül doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından U.H.Ç., polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak, gözaltına alındı.