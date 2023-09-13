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Haberler Uşak Spor sonrası fenalaşan kişi öldü

Spor sonrası fenalaşan kişi öldü

MURAT ŞENBAKLAVACI
Spor sonrası fenalaşan kişi öldü
Uşak'ta sağlıklı yaşam merkezinde spor yaptıktan sonra fenalaşan 36 yaşındaki Yaşar Bozdağ yaşamını yitirdi. Olay, Uşak Durak Mahallesi Şehit Mustafa Kemal Akın Sokak'ta bulunan sağlıklı yaşam merkezinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Bozdağ (36) sağlıklı yaşam merkezinde koşu bandındaki sporun ardından dinlenme odasına geçti. Dinlenme sırasında henüz belirlenemeyen sebeple fenalaşan Bozdağ, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince kentetteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Bozdağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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