  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Uşak’ta 2 grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Uşak’ta 2 grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Uşak’ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılıken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA
Uşak’ta 2 grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Uşak'ta merkeze bağlı Dikilitaş Mahallesi 1. Dut Sokak üzerinde meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerle karşılıklı ateş açılması sonucu K.Ç. (25) ve S.E. (27) silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince yaralılardan K.Ç. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, S.E. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Öte yandan K.Ç'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmaları başlattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA