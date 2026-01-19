Uşak’ta çöp konteynerinden yeni doğan bebek cesedi çıktı

UŞAK'TA çöp konteynerinde poşet içerisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir çöp konteynerinin içerisinde poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bebeğin cansız bedeni, morga kaldırıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, bebeğin annesinin S.D. (17) olduğu tespit edildi. Anne hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Bebeğin babası olduğu iddia edilen M.A.Y. (17) ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bebeğe yapılan otopside, erkek bebeğin aynı gün dünyaya geldiği belirlendi. Öte yandan, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.