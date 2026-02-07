Uşak’ta dere taştı: İş yerlerine kadar ulaştı

Yağışların artmasıyla birlikte Değirmendere Deresi'nde su akışı hızlanırken, dere yatağı çevresinde taşkın oluştu. Taşan sular, ilk olarak dereye yakın konumda bulunan tarım arazilerine yayıldı.
Tarım alanlarında biriken suyun ilerlemesiyle birlikte Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sanayi tesislerinin bulunduğu bölge de taşkından etkilendi.
Mahallede yer alan bazı tekstil fabrikaları ve atölyelerde su baskını meydana geldi.
Bölgeye Devlet Su İşleri (DSİ), AFAD ve Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
DSİ ekipleri dere yatağında ve çevresinde taşkını önlemeye yönelik çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri su basan iş yerlerinde tahliye çalışması yaptı.