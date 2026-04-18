Eşme Belediye Başkanı eşiyle birlikte gözaltında

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Belediyesine yönelik 'irtikap' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İL Emnyet Müdürlügü Kaçakçılık ve Organze Suçlarla Mücadele Sube Müdürlügü ekplernce belrlenen adreslere düzenlenen operasyonda Baskan Yılmaz Tozan, es, Yılmaz Tozan'ın soförü M.F., beledye personel H.D. ve Esme Beledyes Zabıta Müdürlügü'nde görevl I.U. gözaltına alındı. Pols ekplernce Esme Beledyesnde yapılan aramalarda bazı djtal materyallere el konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan O.Ü.'nün se, Esme lçesndek baska br sorusturma kapsamında tutuklandıgı ve cezaevnde oldugu ögrenld. Öte yandan, gözaltına alınan süphel lern Esme Ilçe Emnyet Müdürlügü'nden Il Emnyet Müdürlügü Kaçakçılık ve Organ- ze Suçlarla Mücadele Sube Müdürlügü'ne götürüldügü ögrenld.