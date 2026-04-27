Uşak’ta polise hain saldırı

VALİ KARTAL'DAN AÇIKLAMA

Ekipler tarafından dron destekli yapılan aramalarda, zanlının ilçe merkezindeki metruk bir binada saklandığı tespit edildi. Şüphelinin burada da güvenlik güçlerine ateş açması üzerine bölgeye özel harekât ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından şüpheli gözaltına alındı. Uşak Valisi Serdar Kartal olay sorası Ulubey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yetkililerden bilgi aldı. Vali Kartal'a, Ulubey Kaymakamı İbrahim Çoşkunaslan, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Özgür Kılıç eşlik etti. Vali Kartal yaptığı açıklamada, "Bugün Ulubey ilçemizde menfur bir saldırı yaşadık. Aile içi şiddet ihbarına giden polis arkadaşlarımıza, saldırgan bir şahıs tarafından yakın mesafeden pompalı tüfekle ateş açıldı. Bir polisimizin durumu biraz ağır olduğu için İzmir'e sevk ettik. Diğer arkadaşımız bacağından yaralandı ve taburcu edilerek evinde istirahate alındı. Saldırgan şahıs, özel harekât ekiplerimizin çalışması sonucu sağ olarak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" dedi.

