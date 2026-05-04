Cehennem Meleklerine Almanya’da dev operasyon: O lider tutuklandı!

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Hells Angels yapılanmasına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonun detayları ortaya çıktı. Yaklaşık 1200 polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda 67 şüpheli gözaltına alınırken, örgüte ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 250 bin euro değerinde mal varlığına el konuldu.
Soruşturmanın merkezinde, Leverkusen yapılanmasının lideri olduğu belirtilen Erhan B. yer aldı. Şüphelinin, bir kişiden 100 bin euroyu zorla tahsil ettiği iddiası üzerine başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda örgütün faaliyetleri mercek altına alındı.
Operasyonun fitilini ateşleyen olay ise 8 Mayıs 2024'te yaşandı. Leverkusen'de bir araç muayene istasyonunda çalışan F.D., polise başvurarak borç meselesi nedeniyle baskı gördüğünü, Erhan B.'nin devreye girerek kendisine zorla senet imzalattırdığını öne sürdü. Bu şikayet üzerine harekete geçen ekipler, çetenin farklı suçlara da karıştığını tespit etti.
Yürütülen soruşturmada, estetik operasyon sonrası ücret iadesi alamayan bir kişinin de örgütle bağlantı kurduğu ve ilgili doktora tehditte bulunulduğu belirlendi. Ayrıca örgüt üyeleri arasında şiddet olaylarının yaşandığı, tehdit ve silahlı saldırı iddialarının da dosyaya girdiği öğrenildi.
Elde edilen bulguların ardından polis ekipleri, sabaha karşı saat 04.00 sularında başta Langenfeld olmak üzere eyalet genelinde 55 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Erhan B., suç örgütüne üyelik ve zorla para tahsil etme suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, İzmir'de tutuklu bulunan Necati Arabacı, Almanya'daki operasyonla herhangi bir bağlantısının olmadığını açıkladı. Arabacı, söz konusu yapıyla ilişkisinin yıllar önce sona erdiğini belirtti.