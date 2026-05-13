Korkunç son

Uşak'ta yaşanan feci olay, merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi yakınlarında bulunan bir tarlada meydana geldi. Arazide hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, boğaz kısmında kesi yarası bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin G.A. (63) olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından G.A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş kapsamlı soruşturma başlattı.