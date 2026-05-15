Katil 300 saatlik görüntüyle yakalandı

Uşak'ta tarım arazisinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunan 63 yaşındaki Gürsel Arı'nın cinayet şüphelisi, polis ekiplerinin yaklaşık 300 saatlik kamera görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı.

Ormanlık alandan koşarak kaçtığı değerlendirilen R.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, olay günü Gürsel Arı ile birlikte bölgede bulunan kişinin N.K. isimli 42 yaşındaki kadın olduğu tespit edildi. Poliste ifade veren N.K., Arı ile arkadaş olduklarını ve birlikte tarım arazisine gittiklerini söyledi.

İddiaya göre kadın, bir süre sonra yanlarına tanımadıkları bir kişinin geldiğini, şahsın Gürsel Arı'yı bıçakladığını, ardından kendisini de ağaçlık alana götürerek yaraladığını öne sürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan yaklaşık 60 güvenlik kamerasına ait toplam 300 saatlik görüntüyü mercek altına aldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelinin R.K. (20) olduğu belirlendi. Şüpheli, Aybey Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, R.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.