Domates yüklü TIR’ın sürücüsü hayatını kaybetti

UŞAK'TA domates yüklü TIR bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaşamını yitirdi. Halil Altundağ yönetimindeki TIR, Yenişehir rampalarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Dorsedeki domatesler yola saçıldı. O sırada aynı istikamette seyreden N.A. idaresindeki yolcu otobüsü, yola dökülen domateslerden dolayı kayarak devrilen TIR'ın dorsesi ile bariyerlerin arasında sıkıştı. Ekiplerce yapılan incelemede TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.