Panelvan ile kamyon çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

UŞAK'TA panelvan araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Sivaslı-Uşak karayolu Uzunoluk mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 52 yaşındaki Ş.İ. idaresindeki yabancı plakalı panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 48 yaşındaki Volkan Alpsan yönetimindeki 06 EKB 409 plakalı kamyonla çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon tarlaya girerek durabilirken, panelvan araç ise devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızlı şekilde bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan panelvan sürücüsü Ş.İ. Sivaslı Devlet Hastanesi'ne, kamyon sürücüsü Volkan Alpsan ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Alpsan, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.